Ong, droni israeliani colpiscono nave con aiuti diretta a Gaza

Freedom Flotilla Coalition:'Attaccata due volte parte anteriore'

NICOSIA, 02 MAG – Un gruppo di attivisti che organizza una nave di aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato di essere stato attaccato da droni israeliani in acque internazionali al largo di Malta, mentre si dirigeva verso il territorio palestinese. “Alle 00:23 ora maltese, la Conscience, una nave della Freedom Flotilla Coalition, è stata attaccata direttamente in acque internazionali”, ha dichiarato il gruppo in una nota. “I droni armati hanno attaccato due volte la parte anteriore di un’imbarcazione civile disarmata, causando un incendio e una profonda breccia nello scafo”, ha aggiunto, incolpando Israele. “Gli ambasciatori israeliani devono essere convocati e rispondere delle violazioni del diritto internazionale, tra cui il blocco in corso e il bombardamento della nostra nave civile in acque internazionali”. Israele non ha commentato l’accusa. L’attacco, hanno affermato gli attivisti, sembrava colpire il generatore dell’imbarcazione. Ha lasciato l’imbarcazione senza energia e a rischio di affondamento, ha aggiunto la nota. Non ci sono indicazioni di vittime. La dichiarazione afferma che un’imbarcazione è stata inviata da Cipro dopo che la nave umanitaria ha inviato un segnale di soccorso e che le autorità italiane hanno dichiarato di aver inviato un’altra imbarcazione sul posto. Il gruppo ha affermato che a bordo erano presenti attivisti provenienti da 21 paesi. Sono impegnati in quella che ha definito una “missione per sfidare l’assedio illegale e mortale di Gaza da parte di Israele e per fornire aiuti salvavita disperatamente necessari”.

