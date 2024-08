Ong, in Venezuela sale a 21 il bilancio dei morti nelle proteste

agenzia

Di cui quattro non identificati, oltre a decine di feriti

CARACAS, 02 AGO – L’ong venezuelana Victim’s Monitor ha reso noto che fino a ieri sono stati registrati 21 morti, di cui quattro non identificati, oltre a decine di feriti, nel contesto delle proteste scoppiate nel Paese dopo che il Consiglio nazionale elettorale, senza mostrare i risultati dettagliati degli scrutini, ha dato come vincitore Nicolás Maduro alle presidenziali del 28 luglio. Il maggior numero di decessi viene segnalato nello Stato di Aragua (cinque), seguito dal Distretto Capitale con quattro, Miranda e Zulia con due ciascuno. A Yaracuy, Bolívar, Carabobo e Táchira è rimasta uccisa una persona per Stato.

