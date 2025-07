Ong israeliane, a Gaza si sta commettendo un genocidio

agenzia

Per prima volta rapporto interno segnala responsabilità Israele

TEL AVIV, 28 LUG – Per la prima volta dall’inizio del conflitto, due ong israeliane, B’Tselem e Medici per i Diritti Umani hanno pubblicato due rapporti diversi secondo cui “Israele sta commettendo un genocidio a Gaza”. “Nulla ti prepara alla consapevolezza di far parte di una società che sta commettendo un genocidio. Questo è un momento profondamente doloroso per noi”, ha dichiarato Yuli Novak, direttrice esecutiva di B’Tselem, durante una conferenza stampa a Gerusalemme.

