Ong, ‘osservatori falsi per il voto venezuelano’

agenzia

La denuncia di Trasparencia Electoral in un rapporto

CARACAS, 20 AGO – L’organizzazione non governativa latinoamericana Transparencia Electoral ha denunciato la convocazione di falsi osservatori internazionali da parte del governo di Nicolás Maduro per certificare la sua vittoria. In un rapporto presentato oggi si dice che “per dare legittimità ad un processo fraudolento il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) e il ministero degli Esteri hanno invitato centinaia di stranieri iscritti a partiti affini a quello di governo, il Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV) in qualità di osservatori o accompagnanti internazionali, nonostante non avessero nessuna preparazione per questo”. Maduro aveva annunciato la partecipazione di centinaia di osservatori elettorali stranieri per il voto del 28 luglio ma secondo l’organizzazione non governativa erano giunti a Caracas per partecipare ad un convegno internazionale pochi giorni prima delle elezioni. Per Transparencia Internacional “questi falsi osservatori nelle reti sociali hanno assicurato che sono stati rispettati gli standard democratici” contribuendo cosi “ad una narrativa di normalità, nonostante le gravi irregolarità del processo elettorale”.

