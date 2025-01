Ong, raid di Israele contro esercito siriano vicino ad Aleppo

agenzia

Non ci sono notizie di vittime

BEIRUT, 03 GEN – Israele, secondo testimoni in contatto con l’Osservatorio per i diritti umani, ha bombardato posizioni dell’esercito siriano a sud di Aleppo. I residenti hanno riferito di aver sentito forti esplosioni nella zona, mentre l’Osservatorio siriano per i diritti umani ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira strutture di difesa e ricerca. Non ci sono al momento notizie di vittime. Da quando i ribelli guidati dagli islamisti hanno rovesciato Assad all’inizio di dicembre, Israele ha condotto centinaia di attacchi contro le risorse militari siriane, affermando di voler così impedire che le armi militari cadano in mani ostili.

