Onu, ‘100 mila persone fuggite dal Libano in Siria’

agenzia

Durante gli attacchi israeliani

GINEVRA, 30 SET – Circa 100.000 persone sono fuggite dal Libano in Siria durante gli attacchi israeliani: lo ripotano le Nazioni Unite. “Il numero di persone, cittadini libanesi e siriani, che sono entrate in Siria dal Libano in fuga dagli attacchi aerei israeliani ha raggiunto quota 100.000”, ha scritto su X l’Alto Commissario per i rifugiati dell’Onu, Filippo Grandi, aggiungendo che “il deflusso continua”.

