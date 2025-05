Onu, ’47 feriti ieri a Gaza durante corsa agli aiuti’

agenzia

'Gran parte a causa di colpi d'arma da fuoco sparati dall'Idf'

GINEVRA, 28 MAG – Circa 47 persone sono rimaste ferite, in gran parte a causa di colpi d’arma da fuoco sparati dall’esercito israeliano (Idf), quando migliaia di persone si sono riversate ieri in un nuovo centro di distribuzione di aiuti a Gaza: lo ha reso noto oggi un alto funzionario delle Nazioni Unite. “Ci sono circa 47 persone rimaste ferite” nell’incidente di martedì, ha detto ai giornalisti a Ginevra Ajith Sunghay, capo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani nei Territori Palestinesi. “La maggior parte dei feriti è dovuta a colpi d’arma da fuoco”, ha sottolineato, aggiungendo che “si trattava di colpi d’arma da fuoco dell’Idf”.

