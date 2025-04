Onu, 65% della Striscia Gaza soggetta a restrizioni o sgomberi

agenzia

Ocha: 'Tutti i valichi chiusi, operazioni umanitarie ostacolate'

(ANSA-AFP) – ROMA, 04 APR – Il 65% della Striscia di Gaza è soggetta a divieto di accesso(“no-go”), o sottoposto ordine di sfollamento israeliano, oppure a restrizioni che impongono il permesso israeliano alle operazioni umanitarie: lo denuncia l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) su X, dove appare una cartina che mostra le zone vietate all’accesso. “Tutti i valichi sono completamente chiusi per i rifornimenti in arrivo, ormai da 2 mesi” e “le operazioni umanitarie sono ostacolate”, scrive l’Ocha. Dalla cartina si desume che le zone di libero accesso e circolazione comprendono solo le zone di Gaza City con una porzione del nord, di Khan Yunis e Deir al-Balah e quindi una porzione della costa meridionale. Off-limits è una fascia che segue tutti i confini sia con Israele che con l’Egitto, la zona meridionale di Rafah, parte della costa e la fascia che taglia in due la Striscia est-ovest a nord di Deir al-Balah e a sud di Gaza City. (ANSA-AFP).

