Onu, assistenza umanitaria a 3,5 milioni di venezuelani nel 2024

Nonostante lo sforzo aiuti solo per 68%

CARACAS, 12 FEB – Oltre 3,5 milioni di venezuelani hanno ricevuto assistenza umanitari nel corso 2024. Lo riferisce l’Ufficio delle Nazioni unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), ripreso dal quotidiano El Nacional, evidenziando che nonostante lo sforzo solo il 68,6% dei 5,1 milioni in situazioni di necessità hanno ottenuto gli aiuti. Pur non avendo centrato gli obiettivi l’Ocha evidenzia che l’assistenza è stata garantita a 29,6% in più di persone rispetto al 2023, quando gli aiuti avevano raggiunto 2,7 milioni di persone. La maggior parte dei 3,5 milioni ha ricevuto assistenza in materia di salute e “sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza”, oltre che di “protezione, servizi igienico-sanitari, istruzione, alloggio, energia e beni per la casa”. Gli aiuti hanno raggiunto 303 dei 335 municipi del Paese, grazie al lavoro di 158 organizzazioni, di cui 90 nazionali e una decina appartenenti al sistema Onu. Del numero totale di persone assistite nel 2024, il 60% erano donne e ragazze. Inoltre, 253.000 persone hanno partecipato a riunioni su “assistenza sanitaria mentale, assistenza e supporto psicosociale e apprendimento socio-emotivo”, mentre 359.000 hanno preso parte ad “attività di sensibilizzazione sulla protezione contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale”, ha concluso l’Ocha.

