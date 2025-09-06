Onu, calo 80% dei servizi postali verso Usa per dazi

agenzia

88 operatori hanno sospeso completamente o parzialmente servizi

GINEVRA, 06 SET – Il traffico postale verso gli Stati Uniti è crollato di oltre l’80% a seguito dell’imposizione di nuovi dazi da parte di Washington, con 88 operatori postali che hanno sospeso completamente o parzialmente i servizi. Lo ha dichiarato l’Unione Postale Universale. L’Upu, l’agenzia delle Nazioni Unite per la cooperazione postale, sta lavorando “al rapido sviluppo di una nuova soluzione tecnica che aiuterà a far ripartire la posta verso gli Stati Uniti”, ha dichiarato il suo direttore generale Masahiko Metoki in una nota.

