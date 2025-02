Onu, Cpi deve poter lavorare in piena indipendenza

agenzia

'Corte essenziale per combattere l'impunità

NEW YORK, 07 FEB – “La legge penale internazionale è un elemento essenziale per combattere l’impunita’, che è purtroppo diffusa nel mondo odierno. La Corte penale internazionale è il suo elemento essenziale e deve essere autorizzata a lavorare in piena indipendenza”. Lo ha detto un portavoce del Palazzo di Vetro, Farhan Haq, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull’ordine esecutivo di Donald Trump che impone sanzioni alla Cpi.

