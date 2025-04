Onu, in 36 attacchi dell’Idf a Gaza uccisi solo donne e bambini

agenzia

'Tra il 18 marzo e il 9 aprile scorsi'

GINEVRA, 11 APR – Le Nazioni Unite hanno condannato oggi i continui attacchi israeliani a Gaza sui civili, rilevando che “un’alta percentuale di vittime sono bambini e donne”. “Tra il 18 marzo e il 9 aprile 2025, si sono verificati circa 224 attacchi israeliani contro edifici residenziali e tende per sfollati”, ha dichiarato l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, aggiungendo che “in circa 36 attacchi su cui l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha confermato le informazioni, le vittime registrate finora sono state solo donne e bambini”.

