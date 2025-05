Onu premia due peacekeeper africane in missione in Sudan

agenzia

Hanno promosso l'emancipazione femminile in aree di conflitto

ROMA, 28 MAG – L’Onu ha assegnato il premio ‘Ufficiale di Polizia Donna’ e quello ‘Militare per la Difesa dell’Uguaglianza di Genere’. Entrambi i riconoscimenti sono andati a professioniste della Forza di sicurezza ad interim delle Nazioni Unite per Abyei, regione contesa tra il Sudan e il Sud Sudan per le sue risorse petrolifere. Il premio Ufficiale di Polizia Donna dell’Anno, assegnato per eccezionali contributi degli agenti di polizia donna nelle operazioni di pace delle Nazioni Unite per promuovere l’emancipazione delle donne, è andato al capo squadrone Sharon Mwinsote Syme del Ghana. Il Premio Militare per la Difesa dell’Uguaglianza di Genere, per il mantenimento e la costruzione della pace garantendo la partecipazione delle donne ai processi politici e la prevenzione della violenza sessuale legata ai conflitti, è stato assegnato al commissario capo Zainab Gbla della Sierra Leone. I premi saranno consegnati presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, nel corso di una cerimonia in occasione della Giornata Internazionale delle Forze di Pace il 29 maggio 2025.

