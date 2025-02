Onu, ritardo nel ritiro Israele dal Libano viola risoluzione

agenzia

Stato ebraico dice resterà in 5 postazioni strategiche nel sud

(ANSA-AFP) – BEIRUT, 18 FEB – Per l’Onu “qualsiasi ritardo” nel ritiro israeliano dal Lbano viola la risoluzione 1701″ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nel giorno della scadenza del termine per il ritiro di Israele dal Libano in base all’accordo di pace con Hezbollah, l’Idf ha annunciato il ritiro dai villaggi di confine del Libano ma che rimane in 5 postazioni oltre la linea di demarcazione Onu. (ANSA-AFP).

