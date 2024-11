Onu, segnali incoraggianti su piano Usa cessate il fuoco

agenzia

Capo peacekeeping, 'finche' non c'e' accordo rimane incertezza'

NEW YORK, 19 NOV – “I segnali sul piano di pace Usa sono incoraggianti, ma è un negoziato, quindi finché non si arriva all’accordo c’è incertezza”. Lo ha detto il capo delle operazioni di pace Onu Jean-Pierre Lacroix al Palazzo di Vetro. “Una cosa che ho sottolineato chiaramente con miei interlocutori è l’importanza della libertà di movimento” di Unifil, che “rifletterebbe il grado del loro dell’impegno”. Lacroix ha sottolineato l’importanza di una “volontà politica genuina di attuare la risoluzione 1701 dell’Onu che rimane il quadro politico, e la volontà di attuare la risoluzione include un impegno serio sulla libertà di movimento per Unifil”.

