OpenAI lancia ChatGPT Gov per il governo americano

agenzia

La nuova piattaforma offre maggiore sicurezza

NEW YORK, 28 GEN – OpenAI lancia ChatGPT Gov, costruita in modo specifico per l’uso da parte del governo americano. La nuova piattaforma consente alle agenzie federali di inserire “informazioni non pubbliche” nei modelli OpenAI lavorando in sicurezza. L’annuncio segue l’ascesa della cinese DeepSeek, che ha causato uno scossone nel mondo dell’IA della Silicon Valley. L’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, è uno dei protagonisti di Stargate, il progetto fino a 500 miliardi di dollari lanciato da Donald Trump per l’infrastruttura dell’intelligenza artificiale.

