Opposizione in piazza in Venezuela al suono dei cacerolazos

agenzia

Proteste iniziate a Caracas, altre anche a Bruxelles e Miami

CARACAS, 03 AGO – È iniziata in Venezuela la massiccia protesta organizzata dall’opposizione contro la contestata rielezione di Nicolas Maduro alle presidenziali del 28 luglio. Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Caracas sventolando bandiere al suono dei ‘cacerolazos’, come vengono definite le manifestazioni popolari durante le quali si percuotono casseruole e suppellettili di cucina. Cortei contro il chavismo al potere nella nazione caraibica vengono intanto registrati anche a Bruxelles e Miami da parte delle rispettive comunità locali di venezuelani esiliati.

