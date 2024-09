Opposizione venezuelana protesterà nelle ambasciate del Brasile

agenzia

Perché Lula interceda 'per la libertà dei prigionieri politici'

CARACAS, 10 SET – L’opposizione venezuelana e varie ong per i diritti umani hanno indetto per domani una protesta a Caracas e in altre capitali dell’America Latina per chiedere al presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, di intercedere per la “libertà immediata e incondizionata di tutti i prigionieri politici” del Paese. “Ci siamo mobilitati presso la sede diplomatica del Brasile a Caracas per chiedere al presidente brasiliano Lula da Silva di intercedere per la libertà degli oltre 2.500 prigionieri politici del regime”, si legge nell’appello pubblicato sui social dal team elettorale dell’ex candidato presidenziale, Edmundo González Urrutia, nel frattempo esiliato in Spagna. Nella capitale venezuelana la manifestazione consisterà in una marcia fino alla sede dell’ambasciata brasiliana. Ma inviti alla protesta circolano anche davanti alle sedi diplomatiche del Brasile in altre capitali dell’America Latina, come Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia), Città del Messico (Messico), San José (Costa Rica) e persino all’Aja, la città dei Paesi Bassi dove ha sede la Corte penale internazionale, che ha ricevuto denunce da varie nazioni contro il presidente ‘chavista’, Nicolás Maduro, per crimini contro l’umanità.

