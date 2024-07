Orban ai leader Ue, ‘Trump ha piani precisi per la pace’

agenzia

L'Ft vede la lettera: 'Non aspetterà il suo insediamento'

ROMA, 16 LUG – “Non possiamo aspettarci alcuna iniziativa di pace da Donald Trump fino alle elezioni. Posso tuttavia affermare con certezza che, subito dopo la sua vittoria elettorale, non aspetterà il suo insediamento, ma sarà pronto ad agire immediatamente come mediatore di pace”. Lo ha scritto Viktor Orbán nella lettera inviata al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e ad altri leader dell’Ue, e visionata dal Financial Times. “Ha piani dettagliati e ben fondati per questo”, ha aggiunto.

