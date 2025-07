Orban, il gay pride a Budapest è stato una vergogna

agenzia

La prima reazione pubblica del premier dopo la marcia

(ANSA-AFP) – BUDAPEST, 30 GIU – Il premier ungherese Viktor Orban ha definito una “vergogna” il gay pride che sabato ha radunato nelle strade di Budapest decine di migliaia di persone, nonostante fosse stato vietato dalla polizia. “Faccio parte di coloro che non considerano ciò che è accaduto come un motivo di orgoglio. Dico che è una vergogna”, ha detto Orban nella sua prima reazione pubblica, in un estratto pubblicato su Facebook di un’intervista televisiva che sarà trasmessa questa sera. (ANSA-AFP).

