agenzia

'Ci sarà se vinceranno le persone che amano la pace'

ROMA, 09 GIU – Il conflitto ucraino potrà essere risolto se “le forze di pace” vinceranno le elezioni nell’Unione europea e negli Stati Uniti: lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, rispondendo a una domanda di un corrispondente della Tass dopo aver votato per le europee. Lo riporta l’agenzia di stampa russa. La pace in Ucraina “può essere raggiunta in due fasi”, ha affermato Orban, osservando che l’argomento principale delle elezioni del Parlamento europeo in corso in tutti i Paesi dell’Ue è la questione della guerra e della pace. Nel mese di novembre, ha poi ricordato il premier, si terranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. “Questa è la seconda fase”, ha aggiunto, sottolineando che se le elezioni in Europa e negli Stati Uniti “saranno vinte da persone che amano la pace”, allora la pace potrà essere regnare in Ucraina.

