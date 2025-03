Orban, ‘l’Ue segua gli Usa e apra colloqui diretti con Mosca’

agenzia

'Contrari ad adottare conclusioni su Kiev al vertice del 6/03'

BRUXELLES, 01 MAR – Il premier ungherese Viktor Orban ha invitato l’Ue ad aprire colloqui diretti con Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina e ha segnalato che si opporrà a un accordo a livello di blocco sul conflitto in un prossimo vertice, scrive in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “Sono convinto che l’Ue, seguendo l’esempio degli Usa, dovrebbe avviare un dialogo diretto con la Russia per un cessate il fuoco e una pace sostenibile in Ucraina”, ha scritto Orban, proponendo di “non tentare di adottare conclusioni scritte sull’Ucraina” al vertice dei leader Ue del 6 marzo dedicato alla difesa europea.

