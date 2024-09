Ordine avvocati Brasile, ‘cancellate multa per chi usa il Vpn’

agenzia

Ricorso su 'caso X' perché giudichi plenario della Corte suprema

BRASILIA, 03 SET – L’Ordine degli avvocati brasiliani (Oab) ha presentato un ricorso alla Corte suprema verde-oro (Stf) contro la decisione del giudice Alexandre de Moraes che ha inflitto una multa a chiunque utilizzi X (ex Twitter) tramite un Vpn, una rete privata virtuale. L’Oab aveva già presentato un ricorso venerdì scorso, indirizzato a de Moraes, senza ottenere però risposta dal giudice, secondo quanto riferisce il quotidiano Folha de São Paulo. Questo pomeriggio, l’Ordine degli avvocati brasiliani ha presentato un ricorso differente, affinché sia analizzato dal plenario della Corte suprema, composta da 11 giudici. Nel suo ricorso, l’Oab chiede la sospensione del provvedimento e la revisione della parte relativa alla sanzione per chi utilizza una Vpn dopo la decisione del Primo Collegio della Stf composto da 5 giudici che, ieri, ha convalidato all’unanimità la decisione di Moraes. Nella decisione di sospensione di X di venerdì scorso, Moraes ha stabilito una multa giornaliera di 50.000 reais, 8.024 euro al cambio odierno, per le persone fisiche e giuridiche che cercano di accedere al social network attraverso “sotterfugi tecnologici, come l’uso di Vpn”, oltre a una serie di altre sanzioni, civili e penali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA