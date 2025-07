Orrore in Brasile, uomo uccide e fa a pezzi il coinquilino

agenzia

La polizia, parti del corpo 'cucinate' per cercare di disfarsene

RIO DE JANEIRO, 17 LUG – Orrore a Rio de Janeiro, dove un uomo è stato arrestato per aver ucciso, fatto a pezzi, cucinato e frullato alcune parti del corpo del coinquilino nel tentativo di disfarsene gettandole nel wc. Il delitto è avvenuto domenica nella favela di São Carlos, nel quartiere Estácio. Secondo le indagini, l’assassino – collega in una panetteria della zona e coinquilino della vittima – avrebbe accoltellato Thiago Lourenço Morgado di 35 anni, al culmine di una lite. La scomparsa improvvisa di Morgado ha insospettito i familiari. Dopo alcuni giorni senza notizie, la sorella della vittima ha deciso di recarsi nell’appartamento affittato dal fratello dove, nonostante le resistenze del sospettato, è entrata e ha trovato alcuni sacchetti con i resti del corpo nel frigorifero. Il presunto assassino – di cui non è stata fornita l’identità – è stato arrestato in flagranza per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Le indagini continuano per chiarire il movente e tutti i dettagli del crimine.

