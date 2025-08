Orrore in Francia, ucciso e sventrato vicino ad Amiens

agenzia

Il corpo ritrovato in un parco con gli arti disposti a croce

PARIGI, 04 AGO – Orrore in Francia. Un uomo di 32 anni è stato rinvenuto morto, sgozzato e sventrato, nei pressi di Amiens, nel nord del Paese: è quanto riferiscono fonti di polizia citate dall’agenzia France Presse A fare la macabra scoperta, in un’area sportiva all’aperto di Pont-de-Metz, è stata un’escursionista. Il cadavere, lasciato a terra, con il corpo chiaramente “messo in scena”, in “forma di croce”, presentava anche colpi di coltello al livello del collo e sulla schiena. La scena del crimine è stata totalmente chiusa al pubblico e ai media. Il cadavere, ha confermato ai media il sindaco di Pont-de-Metz, Loic Bulant, è stato ritrovato “sgozzato, col ventre aperto, eviscerato e soprattutto, apparentemente disposto in croce”. Gli agenti sono rimasti “molto turbati da quanto scoperto”, era come un film “gore”, ha aggiunto la fonte, precisando che “la vittima è originaria di Amiens”. Sempre secondo il primo cittadino, il parco in cui si è consumato il dramma è un luogo solitamente tranquillo, dove “i bambini possono giocare, passare le loro giornate, dove si fanno pic-nic in famiglia”. A Pont-de-Metz “non abbiamo mai avuto problemi”, conferma un abitante, Florian Hollemaert, 36 anni, che aveva l’abitudine di passeggiare da quelle parti con il figlio. Sconvolto da quanto accaduto, l’uomo dice che non intende più tornare in quella zona almeno “per un po’”.

