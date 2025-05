Orto botanico Gb dà il nome di Kate a una rosa

agenzia

Per celebrare suo coraggio nella malattia e forza della natura

LONDRA, 09 MAG – La Royal Horticultural Society (Rhs), storica istituzione di orticultura nel Regno Unito, ha annunciato di aver dato a una rosa il nome della principessa Kate per celebrare la forza curativa della natura. Si tratta inoltre di un omaggio al coraggio mostrato dalla moglie dell’erede al trono William passata attraverso la diagnosi di cancro dell’anno scorso e al periodo molto difficile di chemioterapia e ripresa conclusosi con la remissione dalla malattia che le ha permesso il ritorno a un’attività pubblica via via più intensa. Il fiore scelto per la principessa, ribattezzato “rosa di Catherine”, appartiene alla varietà chiamata floribunda. Viene così descritta: dal colore rosa corallo con un profumo che richiama quello del mango. Clare Matterson, direttrice generale della Rhs, ha affermato che il fiore “aumenterà la consapevolezza di come la natura e il giardinaggio possano aiutare a guarire”. Quest’autunno saranno disponibili 15.000 esemplari di rose di Catherine e il ricavato delle vendite andrà all’ente benefico Royal Marsden Cancer Charity che sostiene proprio il centro oncologico nell’ospedale di Londra dove la principessa di Galles è stata curata.

