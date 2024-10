Ospedale Gaza, ‘Israele nega carburante, bambini a rischio’

agenzia

Hamas, il bilancio dei morti palestinesi salito a 42.126

ROMA, 11 OTT – Il ministero della Sanità della Striscia di Gaza, gestito da Hamas, ha fatto sapere che, dal 7 ottobre 2023 ad oggi, il bilancio dei palestinesi uccisi nel conflitto con Israele è salito a 42.126. Altri 98.117 sono rimasti feriti. Il bilancio precedente, di ieri, era di 42.065. Intanto si aggrava la situazione all’ospedale Kamal Adwan nel nord della Striscia di Gaza raggiungendo un livello “catastrofico”, con la vita di molti bambini in terapia intensiva a rischio nelle prossime ore. Lo dice, al Guardian, il direttore della struttura, la più grande del nord della Striscia, affermando l’impossibilità di evacuare il nosocomio in 24 ore come richiesto da Israele. La struttura – osserva da parte sua l’ufficio stampa del governo di Hamas, ripreso da Anadolu – sta affrontando “un grave sovraffollamento, esacerbando l’urgente necessità di risorse mediche”. “Le prossime ore saranno cruciali per la vita di molti bambini all’interno del reparto, poiché le scorte di carburante sono esaurite e le forze di occupazione israeliane hanno bloccato l’accesso al carburante agli ospedali del nord”, hanno aggiunto le autorità di Gaza. Nella nota si chiede un intervento internazionale “immediato e urgente” per salvare quante più vite possibili, condannando al contempo le azioni delle forze israeliane.

