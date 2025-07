Pablo il gatto “miracolato”: è sopravvissuto a un ciclo di lavatrice, ora è una star dei social

la storia

La terribile esperienza dell'animale e della sua famiglia umana in Australia

Si chiama Pablo il gatto di nove mesi che in Australia è riuscito a sopravvivere a un’esperienza terribile: un ciclo di lavatrice di 55 minuti. Una storia che sembra dimostrare, come leggenda vuole, che qualche felino abbia veramente nove vite. Quasi un’ora d’inferno per l’animale, in balia della centrifuga della lavatrice, mentre la sua famiglia lo cercava ovunque per casa. Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di un centro veterinario aperto 24 ore su 24 e specializzato in Pronto Soccorso e Terapia Intensiva, è riuscito a sopravvivere grazie alle cure tempestive dei medici. E c’è chi già chiama Pablo “miracle cat”.

