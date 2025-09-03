Paesi nordici incontrano Zelensky, daremo supporto in più

agenzia

Presidente ucraino, 'Putin dimostra ancora la sua impunità'

COPENAGHEN, 03 SET – Oggi i leader nordici e baltici incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Copenaghen per discutere di ulteriore supporto per aiutare l’Ucraina a respingere l’invasione russa: lo ha dichiarato l’ufficio del Primo Ministro danese Mette Frederiksen. “I capi di Stato e di governo discuteranno di come i paesi nordici e baltici possano garantire ulteriore supporto all’Ucraina in prima linea e in sede negoziale”, si legge in una nota. “Gli attacchi russi sono attacchi dimostrativi. Putin dimostra la sua impunità. È solo a causa della mancanza di una pressione sufficiente, principalmente sull’economia di guerra della Russia, che questa aggressione continua”, ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima degli incontri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA