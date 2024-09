Pakistan: 6 parlamentari arrestati per nuova legge su proteste

agenzia

Dopo la manifestazione ieri dei sostenitori dell'ex premier Khan

ISLAMABA, 10 SET – Sei parlamentari pachistani del partito dell’ex primo ministro incarcerato Imran Khan sono tra le oltre 30 arrestati oggi in base a una nuova legge che limita le proteste. Ciò avviene dopo che migliaia di sostenitori del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti) di Khan si sono radunati ieri a Islamabad per una manifestazione che è stata interrotta con i lacrimogeni. Il partito ha dovuto affrontare una repressione radicale da quando l’ex giocatore di cricket Khan è stato incarcerato nell’agosto dell’anno scorso per una serie di accuse che, a suo dire, sono motivate politicamente. I parlamentari sono comparsi in un tribunale antiterrorismo di Islamabad dove un giudice ha confermato la custodia cautelare per 8 giorni. Tra gli arrestati, il leader del Pti, Muhammad Shoaib Shaheen, accusato di “attacco a funzionari”, “rivolte armate” e “assemblea illegale” dopo la manifestazione di ieri. “Questi piccoli ostacoli non ci fermeranno. Siamo i soldati di Imran Khan e siamo al suo fianco”, ha detto.

