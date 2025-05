Pakistan autorizza forze armate a ‘azioni corrispondenti’

agenzia

Sharif: 'Risponderemo nel momento, nel luogo e modo opportuno'

ROMA, 07 MAG – Il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif ha affermato che le forze armate del Paese sono state “autorizzate a intraprendere azioni corrispondenti” in seguito agli attacchi dell’India. Lo riportano i media internazionali. “In conformità con l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, il Pakistan si riserva il diritto di rispondere, per legittima difesa, nel momento, nel luogo e nel modo che riterrà più opportuno, per vendicare la perdita di vite innocenti di pachistani e la palese violazione della sua sovranità”, ha aggiunto una dichiarazione dell’ufficio del primo ministro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA