Pakistan, ‘prove credibili di un attacco imminente dall’India’

'Delhi vuole usare l'attentato in Kashmir come pretesto'

ISLAMABAD, 30 APR – Il governo pachistano ha dichiarato di avere “informazioni attendibili” secondo cui l’India starebbe pianificando un imminente attacco militare a seguito del recente attentato in Kashmir. “Il Pakistan dispone di informazioni attendibili secondo cui l’India intende lanciare un attacco militare nelle prossime 24-36 ore, usando l’incidente di Pahalgam come pretesto”, ha dichiarato il ministro dell’Informazione pachistano Attaullah Tarar in una nota. “Qualsiasi aggressione incontrerà una risposta decisa. L’India si assumerà la piena responsabilità di qualsiasi grave conseguenza nella regione”, ha avvertito. Poco prima il primo ministro indiano Narendra Modi ha concesso “libertà operativa” all’esercito indiano per rispondere all’attacco contro i turisti in Kashmir della scorsa settimana, ha riferito una fonte governativa.

