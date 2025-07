Pakistan, ‘uccisi 30 terroristi vicino al confine afghano’

agenzia

Esercito, 'talebani devono controllare meglio le frontiere'

ISLAMABAD, 04 LUG – L’esercito pachistano ha affermato di aver ucciso almeno 30 presunti militanti mentre tentavano di attraversare il confine tra Pakistan e Afghanistan. In una dichiarazione ripresa da Anadolu, l’esercito ha affermato che il movimento di un gruppo di militanti che cercava di infiltrarsi attraverso il confine tra Pakistan e Afghanistan è stato individuato dalle forze di sicurezza nell’area di Hassan Khel, nel distretto tribale del Waziristan settentrionale, vicino al confine afghano. “Le nostre truppe hanno efficacemente ingaggiato e sventato il tentativo di infiltrazione dei Khawarij, sostenuti dall’India”, si legge nella dichiarazione. È stata inoltre recuperata una grande quantità di armi, munizioni ed esplosivi dai militanti. L’esercito pakistano ha affermato che l’amministrazione talebana ad interim afghana “deve controllare” e impedire l’uso del suolo afghano da parte di “agenti stranieri” per orchestrare attività terroristiche contro il Pakistan. Non c’è stata alcuna reazione immediata da parte di Nuova Delhi o Kabul alla dichiarazione dell’esercito pakistano. La scorsa settimana, almeno 13 soldati pachistani sono stati uccisi in un attentato suicida nel Nord Waziristan, nella provincia nord-occidentale del Khyber Pakhtunkhwa, vicino al confine con l’Afghanistan, mentre 14 terroristi sono stati uccisi dai militari in operazioni successive. Islamabad accusa i militanti del Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp), presumibilmente di base in Afghanistan, di aver compiuto attacchi terroristici in Pakistan, mentre Kabul nega che tali attacchi vengano lanciati dal suo territorio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA