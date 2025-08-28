Pam: Gaza al ‘punto di rottura’, riattivare rete alimentare

agenzia

Direttrice del Programma: 'Ho visto bambini irriconoscibili'

ROMA, 28 AGO – Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha avvertito giovedì che Gaza è “al punto di rottura” e ha lanciato un appello per riattivare urgentemente la sua rete di 200 punti di distribuzione alimentare per prevenire la diffusione di sacche di carestia. “Gaza è al punto di rottura. La disperazione sta aumentando vertiginosamente, e l’ho visto in prima persona”, ha dichiarato la direttrice esecutiva del Pam, Cindy McCain, dopo aver incontrato bambini palestinesi affamati, che ha definito “irriconoscibili” rispetto alle fotografie scattate quando erano sani.

