Panama annuncia la visita del capo del Pentagono ad aprile

agenzia

Il ministro della Sicurezza Ábrego, 'attesi accordi importanti'

PANAMA, 05 FEB – Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth visiterà Panama ad aprile, ha annunciato il ministro della Sicurezza panamense Frank Ábrego, in un momento in cui il presidente Donald Trump minaccia di “recuperare” il canale interoceanico poiché sostiene che opera sotto l’influenza cinese. “È stata organizzata una visita nel nostro Paese per aprile”, ha detto Ábrego su X dopo aver sentito Hegseth. Il funzionario panamense non ha specificato la data, ma ha indicato che durante la visita “si prevede che saranno raggiunti accordi importanti che avranno un impatto positivo sulla regione come partner strategici”. “Esprimiamo il nostro reciproco interesse nella cooperazione tecnica per garantire la sicurezza e contrastare le minacce del narcoterrorismo e dell’immigrazione irregolare”, ha aggiunto.

