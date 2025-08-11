Panama, esercitazioni con Usa per la sicurezza del canale

agenzia

Al via un programma pilota con militari e forze dell'ordine

PANAMA, 11 AGO – Un aereo C-130 dell’aeronautica militare degli Stati Uniti è atterrato poche ore fa alla base aerea Teniente Octavio Rodríguez Garrido, a ovest di Panama, con attrezzature e rifornimenti per un programma di addestramento congiunto con il Paese centroamericano. L’iniziativa coinvolge unità specializzate panamensi dei servizi nazionali aeronavali, di frontiera e della polizia insieme ai Marines statunitensi. Il vicedirettore delle Operazioni Aeronavali panamensi, Mayco Palacios, ha spiegato che le esercitazioni – a cui parteciperanno 44 Marines e 40 membri delle forze panamensi – mirano a potenziare le capacità tecniche locali per contrastare minacce sia nazionali che transnazionali, oltre a rafforzare la difesa del Canale di Panama. Il programma pilota si svolgerà presso la base aeronavale Almirante Cristóbal Colón, a Colón, con la partecipazione di istruttori e allievi di entrambi i Paesi. Il piano è stato elaborato in collaborazione con il Jungle Operations Training Center dell’esercito degli Stati Uniti.

