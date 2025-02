Panama, non rinnoveremo l’intesa sulla Via della Seta

agenzia

'Ma la sovranità di Panama sul Canale non è in discussione'

WASHINGTON, 02 FEB – Il presidente panamense, José Raúl Mulino, ha affermato che non rinnoverà il memorandum d’intesa del 2017 per aderire alla Via della Seta cinese e che cercherà di collaborare con gli Stati Uniti su nuovi investimenti, compresi progetti infrastrutturali. Dopo l’incontro con il segretario di Stato Marco Rubio il leader di Panama ha poi aggiunto che la sovranità del Paese sul Canale “non è in discussione”.

