Papa Leone XIV, l’annuncio “habemus Papam”, poi il primo saluto e il discorso ai fedeli (video)

Le immagini

Il Santo Padre Robert Francis Prevost si presenta per la prima volta in Piazza San Pietro

«La pace sia con voi». Sono queste le prime parole pronunciate da Papa Leone XIV affaccandosi dalla Basilica di San Pietro per la prima volta. Poi il saluto: «Grazie a Papa Francesco», dice il nuovo Pontefice Leone XIV e la folla in piazza, che accoglie questo ricordo con un lungo applaudo e un boato. Il nuovo Papa del resto non è la prima volta che rivolge un caloroso saluto al suo predecessore, come quella dello scorso settembre quando a Siracusa chiude le celebrazioni per la Madonna delle Lacrime.

Nel suo discorso ha poi rivolto «un saluto a tutti, in modo particolare alla diocesi di Chiclayo in Perù». Questo il saluto che il neo papa, Leone XIV, ha voluto rivolgere quasi in chiusura dal balcone in un breve inciso in spagnolo. Il successore di Bergoglio ha 69 anni. È la prima volta di un Papa nordamericano.