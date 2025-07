Parigi e 16 dipartimenti in allerta rossa caldo per domani

agenzia

PARIGI, 30 GIU – Sedici dipartimenti francesi, tra cui quello di Parigi, sono stati messi in allerta rossa per caldo nella giornata di domani: è quanto annuncia Météo France, il servizio meteorologico d’Oltralpe. Altri 68 dipartimenti, ai quattro angoli dell’Esagono, restano invece in allerta arancione. Nel dettaglio, tutti i dipartimenti dell’Ile-de-France, la regione di Parigi che concentra in sé circa il 20% della popolazione della Francia metropolitana, ma anche il Cher, il Loiret, l’Indre, il Loir-et-Cher, l’Indre-et-Loir, l’Aube, l’Yonne e la Vienne sarano in allerta rossa ‘canicule’ – l’espressione di derivazione latina con cui i francesi definiscono gli episodi di caldo torrido – a partire da domani a mezzogiorno. L’ultima allerta di questo tipo in Francia risale ad agosto 2023. Nell’Ile-de-France, è la prima volta da cinque anni (7-12 agosto 2020).

