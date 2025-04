Parigi-Londra, ‘Putin trascina i piedi, risponda agli Usa’

agenzia

'Mosca colpisce siti energetici e i civili, non vuole la pace'

BRUXELLES, 04 APR – “Tre settimane fa l’Ucraina ha accettato di siglare una tregua senza condizioni con la Russia e in queste settimane la Russia ha continuato a colpire le infrastrutture energetiche, la popolazione civile e a commettere crimini di guerra. Vladimir Putin ora deve dare rapidamente agli Usa una risposta, o sì o no, e deve smetterla di trascinare i piedi”. Lo hanno detto i ministri degli Esteri di Francia e Gran Bretagna in una dichiarazione congiunta alla Nato. Putin, sottolineano, potrebbe accettare la tregua ora e invece mostra che non è interessato alla pace.

