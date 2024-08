Parlamentari Usa candidano Corina Machado al Nobel per la Pace

agenzia

La leader venezuelana 'affronta minacce per difendere il popolo'

CARACAS, 27 AGO – Un gruppo di parlamentari degli Stati Uniti ha proposto la candidatura della leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado al Premio Nobel per la Pace. I politici statunitensi hanno messo in evidenza che “la leadership pacifica di Machado è un faro di speranza e resilienza per il popolo venezuelano” e rappresenta “una vera incarnazione del Premio”. Per i legislatori statunitensi sono infatti “notevoli i contributi di Machado in favore del ripristino della democrazia in Venezuela”, nonostante “le minacce e i rischi” affrontati. Nella lettera inviata al Comitato del Nobel in Norvegia i senatori Rick Scott e Marco Rubio, insieme con i legislatori Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Michael Waltz, Neal Dunn, Byron Donalds e Carlos Giménez affermano come “nel nostro lavoro come politici che lottano per la democrazia e i diritti umani di fronte ai regimi dittatoriali nell’emisfero occidentale raramente abbiamo assistito a tanto coraggio, altruismo e ferma comprensione della moralità come in María Corina Machado “, aggiunge. Pochi giorni fa, quattro rettori di Università della Florida avevano avanzato la stessa proposta per Machado. Il Comitato inizia la selezione dei candidati a febbraio e, dopo aver stilato una short list, a fine anno indica i vincitori.

