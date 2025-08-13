Parlamento tunisino celebra Festa nazionale della donna

agenzia

TUNISI, 13 AGO – Il Parlamento tunisino del Bardo, in occasione della Festa nazionale della donna, celebrata ogni anno il 13 agosto per ricordare l’entrata l’entrata in vigore del Codice sullo Statuto della Persona (Codice di Famiglia) nel 1956, rivoluzionario per i tempi, ha ribadito il proprio impegno a sostegno delle conquiste femminili nel Paese. La presidenza dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo in una nota elogia le conquiste delle donne tunisine e il loro ruolo di “pioniere” nella famiglia e nella società, esprimendo “grande orgoglio” per i risultati raggiunti dalle donne in tutti i campi, sottolineando “il loro senso di appartenenza nazionale e il loro spirito combattivo nella difesa dei progressi ottenuti”. Qualità, si legge, che servono da incentivo per continuare a sostenere i diritti delle donne e promuovere l’uguaglianza e le pari opportunita’. Nel corso della storia, il legislatore tunisino ha sempre posto la donna al centro del processo di sviluppo e modernizzazione, a partire dal Codice del 1956. Un percorso rafforzato da una serie di leggi e riforme, culminate – conclude la nota – con la Costituzione del 2022 e le successive normative che mirano a garantire la stabilità sociale e a rafforzare la posizione delle donne. (ANSA)

