Patrimonio ed evoluzione dialogano nell’opera ‘Stella d’Italia’

L'artista Ceccarini: 'Racconto un Paese aperto al prossimo'

OSAKA, 28 APR – Un omaggio all’ingegno e all’identità italiana, l’opera ‘Stella d’Italia’ di Matteo Ceccarini campeggia nella sala Vip del Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka in una posizione privilegiata per lo spettatore. “Un onore straordinario e una responsabilità che sento profondamente” racconta Ceccarini, “un’occasione irripetibile per esporre la mia visione al mondo”. Il dipinto celebra il patrimonio culturale e la costante evoluzione dell’Italia, recuperando simboli storici come l’Italia Turrita e lo Stellone d’Italia in un linguaggio pittorico moderno. “Ho voluto trasmettere una visione del nostro Paese che, pur saldamente ancorato alla sua profonda eredità classica, è costantemente proiettato con dinamismo verso il futuro e l’innovazione” spiega all’ANSA Ceccarini sottolineando come “l’opera celebra proprio questo dialogo continuo tra patrimonio ed evoluzione”. Le sette figure dell’opera si dispongono in una formazione che evoca lo storico ‘Stellone d’Italia’, antico simbolo del destino del Paese. Sei di queste incarnano i settori chiave dell’Italia contemporanea: la ricerca scientifica e tecnologica, l’industria avanzata, la moda e il design, la musica, le belle arti. “Ho incluso anche una figura dai tratti asiatici per simboleggiare un’Italia aperta – racconta l’artista -, una società in evoluzione che valorizza i contributi dei ‘nuovi italiani'”. Il messaggio “è un invito a riconoscere il valore inestimabile del nostro patrimonio culturale non come un museo statico o un peso, ma come una base viva, solida ed energica su cui costruire il futuro con fiducia, determinazione e creatività”. A destra, domina la scena la personificazione dell’Italia. Pur dinamica e moderna nel suo slancio, mantiene un legame con l’iconografia classica attraverso la piccola corona turrita. Estende la mano in un gesto simbolico di ispirazione e incoraggiamento – richiamando alla memoria la potenza creatrice degli affreschi rinascimentali – quasi un omaggio diretto alle Belle Arti. Il significato dell’opera si collega al tema del Padiglione Italia, ‘L’Arte rigenera la Vita’, su più livelli. “L’opera stessa cerca di rigenerare linguaggi e simboli della nostra grande tradizione artistica, dimostrando la loro vitalità nel contesto moderno” spiega Ceccarini, ma rappresenta anche “la vita pulsante dell’Italia contemporanea, con le sue eccellenze produttive, scientifiche e culturali, e la sua società in trasformazione”. ⁠ Infine, l’arte nel dipinto è intesa proprio come forza rigeneratrice: “La figura dell’Italia è una ‘fonte vivifica’ che ispira e nutre i talenti, e l’intero messaggio è un invito a usare la cultura come linfa vitale per il progresso e il rinnovamento continuo. L’arte non è solo contemplazione, ma un motore attivo che genera futuro” conclude Ceccarini.

