Patrioti, ‘Trump e Cina difendono i loro interessi, Ue no’

agenzia

'Ue farà un piano sul commercio etico sul mercato delle banane'

STRASBURGO, 11 FEB – “La Commissione non era pronta sui dazi di Trump, come non era pronta per la crisi energetica e la concorrenza sleale della Cina. Magari farà un piano ambizioso che però nessuno seguirà: gli altri, la Cina e gli Usa, difendono i loro interessi e noi invece ragioniamo su un piano sul commercio etico per il mercato delle banane”. Lo ha detto l’europarlamentare ceca del gruppo dei Patrioti Klara Dostalova parlando al Parlamento europeo sul tema dei dazi.

