Pechino, Lavrov invita Wang Yi a Mosca prossima settimana

'Ministro Esteri cinese in Russia dal 31 marzo al 2 aprile'

PECHINO, 28 MAR – Il capo della diplomazia cinese Wang Yi sarà la prossima settimana in Russia, nel mezzo dei tentativi di Washington, Mosca e Kiev per un cessate il fuoco della guerra del Cremlino all’Ucraina. “Su invito del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov”, Wang “effettuerà una visita ufficiale in Russia dal 31 marzo al 2 aprile”, ha riferito un portavoce. Pechino e Mosca hanno rafforzato la cooperazione economica e diplomatica, soprattutto dopo l’invasione russa dell’Ucraina, a febbraio del 2022. In visita ieri a Pechino, il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha detto che la Cina può convincere la Russia a tenere colloqui.

