Pechino, ‘su TikTok soluzione rispettose di leggi cinesi’

agenzia

'Equilibrio d'interessi e negoziati basati su regole di mercato'

PECHINO, 20 SET – Pechino “rispetta la volontà delle imprese e le incoraggia a impegnarsi in negoziati commerciali basati sulle regole di mercato per raggiungere soluzioni conformi alle leggi e ai regolamenti cinesi e raggiungere un equilibrio di interessi”. E’ quanto ha detto un portavoce del ministero del Commercio sulla questione TikTok, replicando alla richiesta di fornire ulteriori dettagli sui progressi compiuti sul dossier nei colloqui tra Cina e Usa. “Ci auguriamo – ha aggiunto il portavoce nel resoconto die media statali – che gli Stati Uniti collaborino con la Cina nella stessa direzione e rispettino fedelmente i propri impegni”. Pechino auspica inoltre che gli Usa “forniscano un ambiente commerciale aperto, giusto, equo e non discriminatorio per la continua attività delle aziende cinesi, tra cui TikTok, negli Stati Uniti”, al fine di “promuovere così uno sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali” tra le due parti. Il portavoce ha ricordato i colloqui di Madrid del 14-15 settembre, dove le delegazioni delle due parti hanno raggiunto un consenso di base sulla risoluzione delle questioni relative a TikTok attraverso “la cooperazione, la riduzione delle barriere agli investimenti e la promozione della cooperazione economica e commerciale”. Infine venerdì sera la telefonata tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump ha permesso “uno scambio di opinioni sincero e approfondito sulle attuali relazioni bilaterali e su questioni di reciproco interesse, fornendo le indicazioni strategiche per lo sviluppo stabile delle relazioni bilaterali nella fase successiva”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA