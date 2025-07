Pechino, von der Leyen e Costa in Cina, vedranno Xi Jinping

agenzia

Li Qiang e leader europei presiederanno il vertice Cina-Ue

PECHINO, 21 LUG – La Cina ha confermato che i massimi leader dell’Unione Europea si recheranno in Cina giovedì per il 25/o Vertice Cina-UE” e incontreranno anche il presidente Xi Jinping, mentre i due partner commerciali cercano di appianare una serie di controversie commerciali. “Come concordato tra Cina e Ue, il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen visiteranno la Cina il 24 luglio”, ha dichiarato lunedì il Ministero degli Esteri di Pechino in una nota. “Il Presidente Xi Jinping li incontrerà. Il Primo Ministro del Consiglio di Stato Li Qiang e i due leader dell’UE presiederanno congiuntamente il 25/o Vertice Cina-UE”, ha affermato il Ministero.

