Pellegrini in testa all’88% dello spoglio in Slovacchia

agenzia

Media, vince le presidenziali il candidato populista

BRATISLAVA, 06 APR – Lo spoglio delle schede sta sovvertendo il risultato previsto dagli exit-poll delle elezioni presidenziali in Slovacchia: quando è stato scrutinato l’88% dei seggi, è in testa Peter Pellegrini, il presidente del parlamento alleato del premier populista filorusso Robert Fico col 59% dei consensi. Il diplomatico filo-occidentale Ivan Korcok sta raccogliendo invece solo il 44%, come riporta un banner della Tv Ta3. Il sito del quotidiano Sme presenta questo distacco come ormai incolmabile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA