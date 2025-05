Pentagono, Usa ha accettato il Boeing 747 in regalo dal Qatar

agenzia

Lo comunica il Pentagono

NEW YORK, 21 MAG – Gli Stati Uniti hanno accettato il Boeing 747 offerto in regalo dal Qatar. Lo comunica il Pentagono. “Il segretario alla difesa ha accettato il Boeing 747 dal Qatar in linea con le regole federali”, ha affermato un portavoce del Pentagono, sottolineando che il dipartimento “si impegnerà a garantire che vengano prese in considerazione le opportune misure di sicurezza e vengano rispettati i requisiti per un aereo usato per il trasporto del presidente degli Stati Uniti”. L’aeronautica americana si è detta pronta a modificare il velivolo, ma non ha fornito ulteriori dettagli. L’aereo, del valore di 400 milioni di dollari, è finito nel mirino di critiche bipartisan, con molti in Congresso contrari al fatto che il Pentagono e Donald Trump accettino un tale regalo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA