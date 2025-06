Per l’attacco alla base Usa in Qatar l’Iran avrebbe informato in anticipo il governo di Doha

Il retroscena

Lo riferisce il New York Times, citando tre funzionari iraniani a conoscenza dei piani

L’Iran ha coordinato gli attacchi alla base americana in Qatar con i funzionari dell’emirato del Golfo e ha informato in anticipo Doha sui raid per ridurre al minimo le vittime. Lo riferisce il New York Times, citando tre funzionari iraniani a conoscenza dei piani.

Secondo le fonti, l’Iran doveva simbolicamente contrattaccare gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo farlo senza scatenare un’ulteriore escalation. Una strategia, fa notare il quotidiano americano, simile a quella adottata nel 2020, quando l’Iran avvisò l’Iraq prima di lanciare missili balistici contro una base americana nel Paese arabo per vendicare l’assassinio del generale Qassem Soleimani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA